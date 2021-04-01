Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ «Зеленоград» приглашают на концерт Константина Никольского. Концерт состоится 15 апреля 2021 года в 19:30 на театральной сцене культурного центра. Билеты стоимостью от 1800 до 2900 рублей можно приобрести на сайте КЦ.



Константин Никольский — легенда отечественного рока, один из корифеев жанра. За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского стал близок целой армии поклонников и единомышленников, хранящих верность своему кумиру.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем один пригласительный билет на два лица на этот концерт. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

Во вторник, 13 апреля, мы определим победителя, который получит пригласительный билет.