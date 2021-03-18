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Новые скамейки на Центральном проспекте закрасили в «ужасный коричневый цвет». Это объяснили пятью причинами: весна, лето, осень, зима и вандалы 18.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Традиционная тотальная весенняя покраска добралась и до новеньких скамеек, которые поставили на Центральном проспект всего два года назад. Скамейки с деревянным сиденьем закрашивают коричневой краской. В префектуре объясняют, что скамейки безнадежно испорчены вандалами, а к тому же древесина страдает от солнца, дождя и перепадов температур.

Вдоль Центрального проспекта стоят скамейки двух типов, но сделаны они одинаково — металлическая основа и древесное покрытие. На вопрос «Зеленоград.ру», зачем их красить, в префектуре ответили: «В первую очередь, с целью ликвидации вандальных надписей на поверхности, которые
невозможно отмыть специальными химическими средствами, удалить щетками, скребками или тряпкой, — таких как гладкие гранитные поверхности, кафельная плитка, пластик и стекло». Где на этих скамейках гранит, кафель, пластик или стекло, непонятно. Дерево, понятно, тоже можно изрисовать или порезать, но получается, что надписи с дерева удалить можно и без покраски.

Вторая группа причин «с целью защиты древесины в процессе ее разрушения, потемнения или выгорания в результате попадания ультрафиолетовых солнечных лучей, влаги, атмосферных осадков, перепадов температур воздуха и т. п.», пишет префектура. Под «и т.п.», видимо, имеются в виду все остальные атмосферные явления. То есть скамейка непрерывно разрушается круглый год.

Зачем было приобретать такие нежные скамейки, неясно. Возможно, дешевле было купить скамейки понадежней или менять испорченные элементы. Сколько денег потратят на покраску, которые теперь, видимо, нужно будет делать ежегодно, тоже неизвестно.

Заказчиком комплексного благоустройства Центрального проспекта был департамент капитального ремонта. В сметах мы нашли только 91 скамейку модного в Москве типа «Новая волна», с покрытием из сосны, защищенной маслом, и изогнутой спинкой. Но с обеих сторон проспекта стоят и другие скамейки, попроще. Их пока и красят.

Цитата из заголовка про "ужасный коричневый цвет" принадлежит главному архитектору Москвы Сергею Кузнецову и относится к скамейкам в парке "Зарядье". Там в итоге краску, которая скрыла структуру дерева, пришлось снять. Но для этого, по словам гендиректора компании, разработавшей проект "Зарядья", понадобилось неравнодушие мэра и отвага главного архитектора. Найдутся ли в Зеленограде такие же неравнодушные и отважные, мы не знаем.

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Метки:
центральный проспект, благоустройство
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 20:33
В парке Победы наверно тоже изуродуют скамейки коричневой краской
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