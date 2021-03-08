Уже полгода неизвестно местонахождение 31-ленего Николая Дудникова, который пропал в Зеленограде, — с октября 2020 года.

Приметы: рост 178 сантиметров, телосложение среднее, волосы светло-русые, на момент исчезновения был короткострижен.

Во что одет — неизвестно.

Любую информацию, которая поможет найти Николая Дудникова, просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза алерт»: 8-800-700-54-52 или 112.

Нужна помощь добровольцев. В отряде не уточнили, почему поиск объявили только спустя полгода и вёлся ли он раньше.