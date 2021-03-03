Бутик сладостей «В шоколаде» разыгрывает торт для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» 03.03.2021 ZELENOGRAD.RU

К Международному женскому дню бутик сладостей «В шоколаде» и клуб друзей «Зеленоград.ру» разыгрывают праздничный торт среди участников клуба. Песочные коржи, нежный крем пломбир и свежие ягоды — прекрасный подарок всем любителям сладкого на 8 марта.

Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей (или вступить в него) и заполнить форму на этой странице. Результаты объявим 7 марта.

Бутик сладостей «В шоколаде» находится в корпусе 355, ЖК «Зеленоград Сити». Часы работы: ежедневно с 10 до 21. Для всех участников клуба друзей Зеленоград.ру — скидка 15% на весь ассортимент.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
клуб друзей, В шоколаде
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бутик сладостей «В шоколаде» разыгрывает торт для участников клуба друзей «Зеленоград.ру» Новости
На пересечении Ленинградского и Международного шоссе построят новые съезды. Раньше говорили только о ремонте моста Новости
Трактора поздним вечером и ночью убирают снег и при этом непрерывно пищат. В префектуре нашли сразу два оправдания Истории
Магазин «Барбарис №1» в торговом комплексе «Зеленоградский» — что внутри? Партнерский материал
Банкротящийся завод «Ангстрем-Т» оценили на порядок дешевле претензий основного кредитора. Его продадут на торгах, а здания снесут Новости
Зеленограду исполнилось 63 года Новости
Как изменится станция Крюково после реконструкции — подробное описание проекта: трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде Истории
«Зеленоград.ру» приглашает в кино: всех читателей по специальной цене, а членов клуба — бесплатно Новости
Таксист перекрыл проход с пешеходной дорожки возле корпуса 802 Новости
«Ласточки» запускают еще на 18 рейсов обычных электричек. Старых составов осталось мало и в основном на тверских маршрутах Новости
«В этой школе он уже облажался». Краткий пересказ сюжета Первого канала об увольнении учителя из школы 1557 Истории
Выставка «Младшие Брейгели и их эпоха». Нидерландская живопись золотого века — в музее «Новый Иерусалим» до 11 апреля Афиша
Семейный клуб «Квартет» в 11-м микрорайоне: увлекательные, развивающие и полезные занятия для всех Партнерский материал
Розыгрыш билетов на спектакль «Маленькая колдунья». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает в театр Новости
Для запуска МЦД возле платформы Малино построят эстакаду для поездов Новости
Авиакомпания «Победа» будет летать из Шереметьево. Уже началась продажа билетов Новости
Как устроен маркетинг компании, аудитория которой полстраны. Директор по маркетингу X5 Retail Group в открытом лектории МИЭТ Афиша
В совет предпринимателей при мэрии вошли два человека из Зеленограда Новости
Дом рядом с тюрьмой построят в течение двух лет. Там будет 120 квартир и 22 этажа Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру