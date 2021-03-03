К Международному женскому дню бутик сладостей «В шоколаде» и клуб друзей «Зеленоград.ру» разыгрывают праздничный торт среди участников клуба. Песочные коржи, нежный крем пломбир и свежие ягоды — прекрасный подарок всем любителям сладкого на 8 марта.
instagram.com/butik.sladostey
Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей (или вступить в него) и заполнить форму на этой странице. Результаты объявим 7 марта.
Бутик сладостей «В шоколаде» находится в корпусе 355, ЖК «Зеленоград Сити». Часы работы: ежедневно с 10 до 21. Для всех участников клуба друзей Зеленоград.ру — скидка 15% на весь ассортимент.
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