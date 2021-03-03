Для участия в розыгрыше необходимо быть участником клуба друзей (или вступить в него) и заполнить форму на этой странице. Результаты объявим 7 марта.

Бутик сладостей «В шоколаде» находится в корпусе 355, ЖК «Зеленоград Сити». Часы работы: ежедневно с 10 до 21. Для всех участников клуба друзей Зеленоград.ру — скидка 15% на весь ассортимент.