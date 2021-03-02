«И это не на две минуты, водителя за рулём не было, — рассказывает местная жительница Татьяна. — За две минуты я отвела ребёнка в сад и вернулась обратно. Мы, худые девочки, еле протиснулись, протирая одеждой бока машин. Кто-нибудь покрупнее уже не сможет там протиснуться. Тем, кто с коляской, вообще это сделать невозможно. Старшая дочка с рюкзаком пройти не смогла, я на руках вверх его поднимала над машинами».

Татьяна обращается к «Ситимобил» с просьбой принять меры к водителю.