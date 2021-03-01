Лоукостер «Победа» начал продажу билетов на рейсы из аэропорта Шереметьево. В мае отсюда можно будет улететь в Пермь и Чебоксары, в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталию, в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

В момент старта продаж на официальном сайте компании pobeda.aero было предложено более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам 499-999 рублей, сообщил перевозчик. На момент подготовки публикации стоимость билетов из Москвы в Анталию начиналась от 8,1 тысячи рублей, обратно — от 5,7 тысячи.

«Развитие сразу в двух московских аэропортах — Внуково и Шереметьево — станет очередным неоспоримым преимуществом „Победы“. Теперь нашим клиентам доступна не только уникальная супергибкая линейка тарифов на любой вкус и кошелек, но даже аэропорт Москвы — на выбор», — сказал гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.