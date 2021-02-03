В Шереметьево ограничили бесплатный въезд. Это нужно для борьбы с нелегальными таксистами 03.02.2021 ZELENOGRAD.RU

С февраля 2021 года автовладельцы бесплатно смогут въехать на привокзальную территорию аэропорта Шереметьево не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Если автомобилист нарушит эти правила, он обязан будет оплатить пени в размере 1-3 тысячи рублей.

Эти меры ввели по обращениям пассажиров в Минтранс Московской области, сообщили в ведомстве. Планируется, что новые правила не позволят нелегальным такси скапливаться на привокзальной площади — а это, в свою очередь, освободит проезд к терминалам аэропорта для пассажиров. Уточняется, что на встречающих и провожающих новые правила не скажутся: «Даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз».

Сейчас в Шереметьево можно заехать бесплатно на 10 минут на парковку терминалов B и C, на 15 минут — на привокзальные площади терминалов D, E, F. Пени за третий въезд за два часа в терминале D составит 1 тысячу рублей, в терминале В — три тысячи, пишет BFM.

В чем проблема

До 1 февраля въезжать на территорию Шереметьево бесплатно на 10-15 минут можно было бесконечное количество раз. Таксисты катались кругами: постоял 15 минут, выехал, снова заехал, опять постоял 15 минут. Так же поступали некоторые встречающие, чтобы не ставить машину на платную парковку. Из-за этого получалось, что одни и те же машины забивали проезды у терминала и уменьшали их пропускную способность, создавая пробки на въезд и выезд.

Какие могут быть последствия

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов в разговоре с BFM сказал, что новые правила заденут нескольких категорий водителей. Во-первых, таксистов, которые работают исключительно по аэропортам. Во-вторых, шаттлы, которые осуществляют двусторонний трансфер из гостиниц. В третьих, обычные люди, которые не нашли место для парковки около аэропорта и «ездят просто кругами, чтобы дождаться того человека, которого они встречают».

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Метки:
аэропорт шереметьево, такси
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