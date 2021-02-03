С февраля 2021 года автовладельцы бесплатно смогут въехать на привокзальную территорию аэропорта Шереметьево не более двух раз в течение двух часов с момента первого въезда. Если автомобилист нарушит эти правила, он обязан будет оплатить пени в размере 1-3 тысячи рублей.

Эти меры ввели по обращениям пассажиров в Минтранс Московской области, сообщили в ведомстве. Планируется, что новые правила не позволят нелегальным такси скапливаться на привокзальной площади — а это, в свою очередь, освободит проезд к терминалам аэропорта для пассажиров. Уточняется, что на встречающих и провожающих новые правила не скажутся: «Даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз».

Сейчас в Шереметьево можно заехать бесплатно на 10 минут на парковку терминалов B и C, на 15 минут — на привокзальные площади терминалов D, E, F. Пени за третий въезд за два часа в терминале D составит 1 тысячу рублей, в терминале В — три тысячи, пишет BFM.