Три человека погибли в ночном пожаре рядом с Зеленоградом. Двое из них несовершеннолетние дети 24.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Двое детей и мужчина сгорели ночью в частном доме в полутора километрах от Зеленограда — в деревне Лугинино.

Тела погибших нашли во время тушения пожара и разбора завалов: в 05:13 и 07:44, пишет ТАСС. Это были 15-летний подросток, пятилетняя девочка и их 43-летний отец, уточняют возраст «Вести».

По факту гибели трёх человек, двое из которых несовершеннолетние дети, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, подключенный к обогревательному прибору, говорится на сайте ведомства.

Трагедия случилась ночью в среду, 24 февраля. Сообщение о пожаре на улице Овражной в деревне Лугинино поступило на пульт в 03:39. На месте обнаружили, что горит двухэтажный кирпичный жилой дом с металлической кровлей по деревянной обрешётке. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных дом был охвачен огнём полностью. В 04:30 пожар локализовали, В 07:07 открытое горение ликвидировали полностью. В тушении пожара участвовало 28 человек и восемь единиц техники, сообщает МЧС.

Деревня Лугинино практически граничит с Зеленоградом на юго-восточной оконечности города.

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Метки:
пожары, погиб ребенок
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