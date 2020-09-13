Мужчина был на больничном и жил с семьёй на даче в деревне Задорино — это недалеко от Поварово под Солнечногорском.

Вечером в пятницу мать девочек уложила младшую дочь спать, а сама отправилась домой в Зеленоград — здесь у неё работа, и утром нужно было заступать на смену, рассказывает «Московский комсомолец».

Пожар на даче произошёл около четырёх часов утра в субботу, 12 сентября. Старшая девочка, спавшая на втором этаже, сумела спастись, выпрыгнув из окна.

Она, несмотря на травмы, смогла добежать до соседа и попросить о помощи. Мужчина бросился к горящему дому, по пути вызвав «скорую» и пожарных, но войти в дом, чтобы спасти оставшихся внутри людей, не представлялось возможным.

Во время тушения огня пожарные нашли уже мёртвых трёхлетнюю девочку и её отца. Спасшуюся девочку госпитализировали с сильными ожогами.

По рассказам соседей, пишет «МК», у погибшего были «золотые руки»: он сам строил дом, проводил электричество, устанавливал обогреватели. Участок семья купила только в прошлом году.

«Неисправность электрооборудования» — это лишь предварительная причина пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, сообщает следственный комитет. На место происшествия также выезжал прокурор.