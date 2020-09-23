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Умерла от ожогов сестра трёхлетней девочки, погибшей с отцом в пожаре 23.09.2020 ZELENOGRAD.RU

В больнице скончалась 13-летняя Яна, пострадавшая во время пожара в семейном загородном доме зеленоградцев. В том пожаре погибли её трёхлетняя сестра и отчим.

Дом загорелся около четырёх часов утра 12 сентября. Яна, спавшая на втором этаже, проснувшись, сумела выбраться из полыхающего строения на улицу, выпрыгнув из окна. Несмотря на тяжёлые травмы, она добежала до соседа и сообщила о случившемся. Мужчина вызвал медиков и пожарных, сам бросился спасать оставшихся в доме людей, но это оказалось невозможным. Мама девочек накануне пожара вернулась в зеленоградскую квартиру, поскольку утром надо было выходить на смену. Неделю назад Александра и Софию похоронили на новом кладбище в Алабушево.

Яну, получившую 75 процентов ожога тела, госпитализировали в институт Склифосовского. Из-за крайне тяжёлого состояния девочку погрузили на несколько дней в медицинский сон. Несмотря на усилия врачей, в ночь на понедельник, 21 сентября, Яна умерла.

Сгоревшая дача расположена в деревне Задорино — недалеко от Поварово под Солнечногорском. Семья купила участок в прошлом году. Алексаднр сам строил дом, проводил электричество, устанавливал обогреватели.

Предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования, то есть короткое замыкание. Из-за гибели детей доследственную проверку ведёт следственный комитет, который назначил судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. На место происшествия также выезжал прокурор.

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Метки:
происшествия, пожары, погиб ребенок
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Обсуждение
выборы таеще
8 часов назад
земля пухом! урок всем самоделкиным... на то и существуют профессии электрик и тд, каждый должен заниматся своим делом , а не стараться быть мачо во всем...
A T
3 часа назад
По-моему, не время и не место для нравоучений. Это не урок, это трагедия.
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