Производство будет ориентировано на импортозамещение и обеспечение отечественными комплектующими растущей отрасли электротранспорта, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев: «В перспективе по производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более 50% отечественного рынка».

В создание производственного комплекса площадью около 1,2 тысячи кв.метров компания вложит 355 миллионов рублей и еще 20 миллионов рублей — в научные исследования.

Компания получила статус резидента ОЭЗ в январе, и уже в этом году собирается начать строительство. На территории комплекса разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. «Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных средств на водородном топливе», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Новые разработки внесут существенный вклад в улучшении экологии Москвы, полагают в ОЭЗ. А статус резидента позволит компании реализовать инвестпроект максимально эффективно, используя налоговые льготы на имущество, землю и транспорт.