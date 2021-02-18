В промзоне «Алабушево» развернут производство электротранспорта. Новый резидент уже поставляет оборудование для московских электробусов 18.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания Drive Electro — создаст в Зеленограде 75 рабочих мест для реализации проекта разработки и производства комплектующих для электротранспорта, также планируется наладить выпуск транспортных средств на электротяге и водородном топливе.

Производство будет ориентировано на импортозамещение и обеспечение отечественными комплектующими растущей отрасли электротранспорта, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев: «В перспективе по производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более 50% отечественного рынка».
В создание производственного комплекса площадью около 1,2 тысячи кв.метров компания вложит 355 миллионов рублей и еще 20 миллионов рублей — в научные исследования.

Компания получила статус резидента ОЭЗ в январе, и уже в этом году собирается начать строительство. На территории комплекса разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. «Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных средств на водородном топливе», — рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Новые разработки внесут существенный вклад в улучшении экологии Москвы, полагают в ОЭЗ. А статус резидента позволит компании реализовать инвестпроект максимально эффективно, используя налоговые льготы на имущество, землю и транспорт.

Что это за компания

Drive Electro (юридическое название — НИИКЭУ, НИИ Комбинированных энергоустановок) — частная инжиниринговая компания, которая специализируется на проектировании электрических и гибридных тягово-транспортных средств, а также накопительных устройств и управляющих систем для транспортных средств с электроприводом: для коммерческих автомобилей и общественного наземного транспорта. По данным системы «Контур.Фокус» Зеленоградское ООО «Драйв Электро» было зарегистрировано в сентябре 2020 года и является дочерней компанией московской фирмы НИИКЭУ. Владелец обеих — Сергей Иванов, автор разработок и российского патентов на батарейный аккумулятор и ряд энергоустановок.

По информации с сайта Drive Electro, в компании проектируют и внедряют транспортные сети, в том числе на базе уже существующих, заменяя дизельные автобусы и маршрутки на электробусы. Есть и переходные решения для городов с использованием троллейбусных или трамвайных контактных сетей. Компания поставляет электробусы, которые по техническим характеристикам подходят для российского климата: работают при температуре от -40 до +40 градусов, круглосуточно, проезжая до 300 км в день, имеют 20 тысяч циклов перезарядки батарей (используются LTO — литий-титанатные батареи) и жизненный цикл в 15 лет, на время которого фирма обеспечивает техническое обслуживание автотехники. Для каждой городской системы предлагается экономическая модель, как вариант — пилотный проект с запуском на маршрут одного электробуса. Такие пилотные проекты уже запущены в Химках, Подольске и Гомеле, как сообщает компания. Реализованы проекты в Санкт-Петербурге, в Туле, в Гродно.

С 2018 «Драйв Электро» участвует в программе перевода наземного транспорта Москвы на использование электробусов, поставляя заводу-производителю электробусов комплекты тягового электропривода и аккумуляторных батарей. В 2017 году был реализован пилотный проект из 200 электровелосипедов в Москве с зарядной инфраструктурой (для сети «Велобайк»).

Перевод грузового коммерческого транспорта на электрический — еще один вектор работы компании. Электрогрузовики «Драйв Электро» использует сеть магазинов «Магнит». Заводам-производителям автотранспорта предлагается сотрудничество по внедрению серийного производства электромобилей, при этом компания имеет опыт работы с Группой ГАЗ, КамАЗом и другими производителями.

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Метки:
особая экономическая зона, промзона алабушево, электробус
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