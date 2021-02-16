Главой управы района Силино назначена Наталия Гусева 16.02.2021 ZELENOGRAD.RU

В районе Силино (10, 11, 12 микрорайоны) новый глава управы. С 15 февраля им назначена Наталия Гусева. Раньше она занимала должность замглавы управы по работе с населением.

Соответствующее распоряжение подписал мэр, сообщает префектура. Наталии Гусевой 50 лет. В 1993 году она окончила МИЭТ по специальности «Физика и технология материалов и компонентов электронной техники», с 1995-го занимала в Зеленограде должности государственной гражданской службы. В 2006 году прошла переподготовку в Институте экономики, политики и права по направлению «Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы». С 2017 года — заместитель главы управы района Силино. Занималась, в числе прочего, взаимодействием с жителями, общественными и некоммерческими организациями, молодежью, информированием жителей и деятельности управы, организацией культурно-массовых, праздничных и благотворительных мероприятий.

Бывший глава управы Силино Александр Журба скоропостижно скончался в декабре прошлого года.

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