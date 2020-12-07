Александр Журба родился на Украине, окончил ленинградский Военный инженерный Краснознаменный институт, работал научным сотрудником в НИИ сухопутных войск Министерства обороны. В 1991 году окончил МГУ по специальности «Прикладная математика», затем прошел переподготовку в Московском институте экономики, политики и права. Работал в коммерческих организациях, с 2003 года — на государственной службе. Работал в управе района Крюково (с 2010 года — глава управы), с 2012-го — глава управы района Силино (10, 11, 12 микрорайоны Зеленограда и часть Алабушево).

«Он очень любил Зеленоград и много для него сделал, — рассказывает об ушедшем префект Анатолий Смирнов. — За время его работы в качестве главы управы в районе Силино было реализовано несколько крупных проектов, в том числе реконструкция парка „Панфиловский“ на Школьном озере, развитие промзоны „Алабушево“, Особой экономической зоны „Технополис Москва“, капитально отремонтирован лесопарк в 10 и 11 микрорайонах, ряд работ по программе „Мой район“. Район Силино за последние годы стал благоустроенным и комфортным. Александр Григорьевич воспитывал троих детей, увлекался спортом — футболом и плаванием. Всегда не только руководил, но и лично принимал участие в важных общественных мероприятиях. Он был жизнелюбом и надежным другом».

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.