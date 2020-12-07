Умер глава управы Силино Александр Журба 07.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Александр Григорьевич Журба скоропостижно скончался 6 декабря на 55-м году жизни. Он возглавлял управу района Силино восемь лет. У него осталось трое детей.

Александр Журба родился на Украине, окончил ленинградский Военный инженерный Краснознаменный институт, работал научным сотрудником в НИИ сухопутных войск Министерства обороны. В 1991 году окончил МГУ по специальности «Прикладная математика», затем прошел переподготовку в Московском институте экономики, политики и права. Работал в коммерческих организациях, с 2003 года — на государственной службе. Работал в управе района Крюково (с 2010 года — глава управы), с 2012-го — глава управы района Силино (10, 11, 12 микрорайоны Зеленограда и часть Алабушево).

«Он очень любил Зеленоград и много для него сделал, — рассказывает об ушедшем префект Анатолий Смирнов. — За время его работы в качестве главы управы в районе Силино было реализовано несколько крупных проектов, в том числе реконструкция парка „Панфиловский“ на Школьном озере, развитие промзоны „Алабушево“, Особой экономической зоны „Технополис Москва“, капитально отремонтирован лесопарк в 10 и 11 микрорайонах, ряд работ по программе „Мой район“. Район Силино за последние годы стал благоустроенным и комфортным. Александр Григорьевич воспитывал троих детей, увлекался спортом — футболом и плаванием. Всегда не только руководил, но и лично принимал участие в важных общественных мероприятиях. Он был жизнелюбом и надежным другом».

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
некролог, Журба Александр Григорьевич, Управа района Силино
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Открыли каток в 16 микрорайоне: читайте в гиде по зеленоградским каткам Гид
Из-за аварии на мосту Фирсановское шоссе перекрыли в обе стороны Новости
Технополис «Москва» проводит конкурс на лучшие названия для четырех улиц в Зеленограде. Названия должны быть связаны с инновациями Новости
Кинотеатр в «Иридиуме» начал сдавать залы в аренду. Можно смотреть фильмы из репертуара или показывать свои Новости
Умер глава управы Силино Александр Журба Новости
Каток на площади Юности открылся. Читайте гид по зеленоградским каткам Гид
«Пятерочка» проводит розыгрыш призов за покупки от 555 рублей. Главный приз — квартира в Зеленограде Новости
Нотариусам в Москве разрешили работать по гибкому графику. Зачем это нужно и что изменится в Зеленограде? Новости
В Москве стартовала вакцинация от ковида для врачей, учителей и соцработников. Что делать тем, кто переболел? Можно ли отказаться от прививки? Новости
Больше двух километров тропинок в лесу 9 микрорайона укрепили щебнем и гравием Новости
Новая «Кофейня» открылась в 20 микрорайоне. Она специализируется на горячих венских вафлях Новости
Проезд в коммерческой маршрутке, идущей от Алабушево через Зеленоград к метро «Пятницкое шоссе», теперь можно оплатить картой «Тройка» Новости
В колонии Зеленограда открыли первый в Москве участок для осужденных к принудительным работам. Там содержатся люди, работающие в городе Новости
История деревни Назарьево — глава 1: за что Иван Грозный «репрессировал» её хозяев, как крестьяне стали свободными крепостными и как воевали с отрядом французов в 1812 году Истории
На территории «Микрона» открылось кафе бизнес-ланчей Piulunch. Для сотрудников — специальные цены Новости
Дистанционное обучение 6-11 классов продлено до конца второй четверти Новости
Пешеходный мост обрушился на станции Новоподрезково. Из-за этого задерживались электрички Новости
Достроен надземный переход через Савелкинский проезд между «Флейтой» и префектурой. Но ходить по нему пока нельзя — рассказываем, почему Новости
Реконструкцию моста на пересечении Ленинградского и Международного шоссе отложили. Сейчас на это нет денег Новости
Мэрия оплатит такси для врачей и медсестер. Они вынуждены ходить пешком из-за нехватки служебного транспорта Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру