Розыгрыш билетов на спектакль «Маленькая колдунья». Клуб друзей Зеленоград.ру приглашает в театр 01.03.2021 ZELENOGRAD.RU

7 марта в 12:00 на сцене КЦ «Зеленоград» состоится спектакль для детей «Маленькая колдунья» по мотивам одноимённой сказки Отфрида Пройслера. Посмотрев эту постановку Московского Губернского театра, каждый ребёнок захочет быть добрее, совершать хорошие дела и будет точно знать, что каждый из нас — немного волшебник.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта. Рекомендуемый возраст — 6+. Стоимость билета — 600-1200 рублей.

Для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» мы разыграем два приглашения на два лица на этот спектакль. Для участия в розыгрыше нужно заполнить анкету, которая находится ниже на этой странице. Если вы ещё не вступили в наш клуб, вы можете это сделать в любой момент, перейдя по ссылке.

В четверг, 4 марта, случайным образом мы определим двух победителей, которые получат пригласительные билеты в театр на два лица.

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клуб друзей
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