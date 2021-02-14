Это не первый случай переименования станции метро. В конце марта, когда из-за эпидемии ввели ограничения для поездок пожилых людей, метрополитен «переименовал» станции «Додомедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовскую» и «ДомаБабушкинскую» соответственно, чтобы напомнить о необходимости соблюдать карантин.