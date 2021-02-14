В честь дня всех влюбленных в метро переименовали станцию «Люблино» 14.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Станцию метрополитена «Люблино» на один день стала «Влюблино» — её переименовали в четь дня всех влюбленных 14 февраля.

Это не первый случай переименования станции метро. В конце марта, когда из-за эпидемии ввели ограничения для поездок пожилых людей, метрополитен «переименовал» станции «Додомедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовскую» и «ДомаБабушкинскую» соответственно, чтобы напомнить о необходимости соблюдать карантин.

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Метки:
метрополитен, день всех влюбленных
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