Дорога в форме сердца находится в Ржавках — напротив Зеленограда. По ней начинает свой маршрут автобус № 390, следующий из Ржавок в Крюково. Каждый день контур сердца «рисуют» 74 автобуса, перевозя около двух тысяч человек.
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