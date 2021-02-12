Стартовало голосование в состав совета предпринимателей при правительстве Москвы. До 19 февраля все желающие могут проголосовать за трех кандидатов в каждой из 20 отраслей. Итоги голосования подведут 26 февраля, а сам совет должен приступить к работе с марта.
Среди кандидатов есть и зеленоградцы (проголосовать за них можно по ссылкам):
- гендиректор стоматологии «Эмидент» Эдуард Галстян
- гендиректор компании «СенсАрт» (разработка и производство сенсорных систем) Дмитрий Литманович
- гендиректор компании «Простые системы и решения» Александр Лютов
- индивидуальный предприниматель Ирина Лютова
- гендиректор зеленоградского провайдера «Компнет» Алексей Юшманов
Если вы знаете о других зеленоградцах в списке для голосования, напишите нам.
Регистрироваться на портале для участия в голосовании не нужно, достаточно ввести код с картинки для подтверждения выбора. Голосование идет на портале vote.moscow.business.
В совет войдут представители разных отраслей — торговли, промышленности и строительства, индустрии красоты, сферы образования и социального предпринимательства. Всего будет создана 21 рабочая группа. В департаменте предпринимательства и инновационного развития сообщили, что всего к ним на рассмотрение поступило более 500 заявок.
Совет будет обеспечивать диалог между чиновниками и бизнес-сообществом, разрабатывать новые виды поддержки малого и среднего предпринимательства и готовить рекомендации для снижения административных барьеров. От кандидатов в новый орган требуется желание и готовность участвовать в выработке совместных решений, также члены совета помогут оценить эффективность существующих мер поддержки бизнеса и «определить пути улучшения деловой среды в городе».
Именно предложения «активных представителей московского бизнеса» стали основой для формирования мер поддержки бизнеса во время эпидемии, отметил при анонсировании совета руководитель департамента Алексей Фурсин.