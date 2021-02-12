Стартовало голосование в состав совета предпринимателей при правительстве Москвы. До 19 февраля все желающие могут проголосовать за трех кандидатов в каждой из 20 отраслей. Итоги голосования подведут 26 февраля, а сам совет должен приступить к работе с марта.

Среди кандидатов есть и зеленоградцы (проголосовать за них можно по ссылкам):

Если вы знаете о других зеленоградцах в списке для голосования, напишите нам.

Регистрироваться на портале для участия в голосовании не нужно, достаточно ввести код с картинки для подтверждения выбора. Голосование идет на портале vote.moscow.business.