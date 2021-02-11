Администрация Солнечногорского района отреагировала на публикации о поврежденных деревьях в лесу между Алабушево и Зеленоградом, сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона. Однако похоже, что сейчас этот участок бесхозный. И для восстановления леса нужно понять, кто этим будет заниматься.

Чиновники администрации сообщили, что для деревьев разработают комплекс мер для восстановления «после установления границ городского леса». Что именно обозначает эта формулировка, не совсем понятно. Возможно, речь идет о межевании кадастрового квартала, где расположен этот лес, на более мелкие участки. В пресс-службе администрации городского округа пояснили, что сейчас этот лес находится в ведении Комитета лесного хозяйства области.

И действительно, по данным интерактивной карты «Леса России» и Геопортала Подмосковья этот участок является землями лесного фонда. Но в Комитете лесного хозяйства не считают, что ответственны за эту ситуацию. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ведомстве сообщили, что участок не является землями лесного фонда, вопросы редакции перенаправили обратно в администрацию Солнечногорска.