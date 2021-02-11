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Лес напротив 14-го микрорайона обещают восстановить. Но сначала надо понять, чей он 11.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Администрация Солнечногорского района отреагировала на публикации о поврежденных деревьях в лесу между Алабушево и Зеленоградом, сразу за промзоной «Александровка» напротив 14 микрорайона. Однако похоже, что сейчас этот участок бесхозный. И для восстановления леса нужно понять, кто этим будет заниматься.

Чиновники администрации сообщили, что для деревьев разработают комплекс мер для восстановления «после установления границ городского леса». Что именно обозначает эта формулировка, не совсем понятно. Возможно, речь идет о межевании кадастрового квартала, где расположен этот лес, на более мелкие участки. В пресс-службе администрации городского округа пояснили, что сейчас этот лес находится в ведении Комитета лесного хозяйства области.

И действительно, по данным интерактивной карты «Леса России» и Геопортала Подмосковья этот участок является землями лесного фонда. Но в Комитете лесного хозяйства не считают, что ответственны за эту ситуацию. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в ведомстве сообщили, что участок не является землями лесного фонда, вопросы редакции перенаправили обратно в администрацию Солнечногорска.

На стволах деревьев заметны следы горения, содранная кора, зарубки и следы от прибитых досок. Местная жительница, сделавшая фото, опасается, что лес уничтожают намеренно, а активисты предположили, что впоследствии это позволит вырубить лес и застроить участок. Замдиректора Клинского лесничества Александр Капер, просмотрев фотографии деревьев, сказал «Зеленоград.ру», что выводы о тяжести нанесенного вреда можно будет делать только весной, с началом вегетационного периода. Он уточнил, что обычно для гибели дерева нужны более серьезные повреждения.

Читатели «Зеленоград.ру» сообщили также, что видели подобные повреждения на деревьях между корпусом 1129 и пасекой и от корпуса 1124 до корпуса 1133.

«Зеленоград.ру» запросит департамент природопользования и окружающей среды и причинах повреждений и причиненном ущербе деревьев в 11 микрорайоне.

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Метки:
экология, микрорайон 14, микрорайон 11, лес
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Обсуждение
A T
Вчера, 12:38
Тоже видела следы на деревьях на дорожке к 1133, как будто поджигали.
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