С 27 января неизвестно местонахождение 56-летнего Андрея Абрамова, аропал в Зеленограде.
Приметы. Рост 174 сантиметра, телосложение худощавое, лысый, глаза карие.
Одежда. Белая куртка, серая толстовка, черные джинсы, черные ботинки, черная вязаная шапка.
Нуждается в медицинской помощи. Нужна помощь добровольцев.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52 или 112.
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