«Пятёрочка» начала выпускать пакеты из переработанной упаковочной пленки 29.01.2021 ZELENOGRAD.RU

В сети супермаркетов «Пятёрочка» появились пакеты, на 35 процентов состоящие из собственного вторсырья. Сообщается, что они ничем не отличаются от обычных пакетов по прочности и пригодны для вторичной переработки.

Пакеты производят на основе гранул, полученных из упаковочной плёнки, которая в большом количестве остается в распределительных центрах торговой сети. Работники собирают полиэтиленовые отходы и отправляют их на переработку. В X5 Retail Group отметили: при переработке все материалы тщательно моются и обрабатываются при высоких температурах, поэтому готовые пакеты полностью безопасны.

Сейчас фирменные пакеты уже есть в московских «Пятёрочках». В будущем они должны заменить обычные фирменные пакеты.

Читайте также
«Пятёрочка» предлагает отказаться от бумажных чеков. Это удобно и может помочь здоровью покупателей

Проект X5 Retail Group реализует вместе с группой компаний «ЭкоТехнологии» (крупнейшее в России предприятие по рециклингу пластиковой упаковки) и компанией «Тверь Пак» (производитель упаковочных материалов).

Читайте также
Волонтеры запустили сбор средств для пункта приема вторсырья. Сколько они зарабатывают на нашем мусоре и зачем нужны, если есть синие баки во дворах?
В супермаркете возьмете обычный пакет или экологичный?
Обычный
Из вторсырья
Тот, который дешевле
Проголосовал 31 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
экология, раздельный сбор, магазин пятерочка
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
«Пятёрочка» начала выпускать пакеты из переработанной упаковочной пленки Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Навес рухнул на теннисные столы во дворе 12 микрорайона Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
Пропал 56-летний зеленоградец Андрей Абрамов. Помогите найти Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Торговый центр на Панифловском проспекте в 10 микрорайоне обещают открыть в марте. Там будет «Пятерочка» Новости
«Бабушка, какой же это дед, это же Пушкин!» Как праправнук поэта стал главным конструктором сверхточных атомных часов и хранителем времени в Менделеево Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Суд арестовал жительницу Зеленограда за публикацию в инстаграме с одобрением митинга. Судья сочла это организацией несогласованной акции Новости
Дороги, школы, стройки, ЖКХ и другие проблемы Андреевки. Руководитель территориального управления ответила на вопросы жителей и «Зеленоград.ру» Истории
Алабушево не станет конечной станцией МЦД-3. Пока на это нет денег Истории
Благоустройство Школьного озера завершат в течение трех лет. Возможно, эти работы объединят с реконструкцией Панфиловского проспекта Новости
Еще шесть рейсов «Ласточек-комфорт» запустят с 1 февраля Новости
Экономьте 2500 рублей на занятиях в фитнес-клубе «Электрон». Вместе с клубом друзей «Зеленоград.ру» Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру