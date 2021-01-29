В сети супермаркетов «Пятёрочка» появились пакеты, на 35 процентов состоящие из собственного вторсырья. Сообщается, что они ничем не отличаются от обычных пакетов по прочности и пригодны для вторичной переработки.

Пакеты производят на основе гранул, полученных из упаковочной плёнки, которая в большом количестве остается в распределительных центрах торговой сети. Работники собирают полиэтиленовые отходы и отправляют их на переработку. В X5 Retail Group отметили: при переработке все материалы тщательно моются и обрабатываются при высоких температурах, поэтому готовые пакеты полностью безопасны.

Сейчас фирменные пакеты уже есть в московских «Пятёрочках». В будущем они должны заменить обычные фирменные пакеты.