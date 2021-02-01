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Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому 01.02.2021 ZELENOGRAD.RU

С 1 февраля все предприниматели должны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Однако на каждой третьей кассе не заведено ни одной товарной позиции. Эти предприниматели до сих пор ведут товаров в тетради, в электронной таблице или вообще никак.

Об итогах исследования рассказал производитель смарт-терминалов «Эвотор». По его данным на 20 января, на трети смарт-терминалов «Эвотор» не было заведено ни одной товарной позиции. Часть малого бизнеса (29%) пробивает как чеки с наименованиями, так и «по свободной цене». Более 38% предпринимателей пробивают только чеки с наименованиями? они полностью готовы к законодательным изменениям.

Новые требования к чекам вводятся в рамках законодательных изменений для повышения прозрачности экономики. Указывать нужно не только наименование товара, но и цену за единицу, количество и общую стоимость покупки с учетом скидок, надбавок и налогов. Данные кассовых чеков аккумулируются налоговыми органами и позволяют более эффективно оценивать состояние бизнеса в разных отраслях. Вступающие в силу с 1 февраля требования к содержанию кассового чека изложены в законе «О применении контрольно-кассовой технике». За отсутствие номенклатуры в чеке предусмотрен штраф до трех тысяч для должностного лица и до 10 тысяч для ИП или организации.

Половина, которые пробивают чеки без наименований, призналась, что до сих пор ведет учет товара в тетради. Треть (32%) не ведет учет вообще. Только 11% предпринимателей используют программное обеспечение для учета товаров. При этом программное обеспечение не синхронизировано с онлайн-кассой, поэтому информация о товаре не отражается в чеке. Около 7% опрошенных ведут товарный учет в Excel.

«Малый бизнес традиционно готовится к законодательным изменениям в последний момент. Для предпринимателей с малым ассортиментом соответствовать новым требованиям к чекам будет несложно — достаточно завести товары на кассе вручную. Но если ассортимент торговой точки включает больше 100 наименований, имеет смысл внедрять товарный учет. Это позволит эффективно анализировать и контролировать продажи, упрощает множество бизнес-процессов. Это первый шаг к автоматизации бизнеса, внедрению программ лояльности и онлайн-продаж», отмечает представитель «Эвотора».

По данным опроса, только 30% респондентов — это микробизнес (менее 100 товарных позиций). Треть (33%) — это магазины с номенклатурой 100-500 позиций: продуктовые «у дома», небольшой общепит, хозяйственные, канцелярские, строительные магазины с большим количеством штучного товара. А еще 37% — это магазины с номенклатурой от 500 позиций: хозяйственные, канцелярские, строительные магазины, галантерея.

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Метки:
бизнес, кассовые аппараты
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Обсуждение
Майкл Маерс
3 часа назад
В Крюково во всех торговых центрах (кроме Иридиума),продовольственных и вещевых рынках,не больших магазинчиках не то,что не указано наименование товара в чеке,а там вообще нет чеков.Если вдруг окажется,что с купленным там товаром что то не так,то потом попробуй докажи,что ты его там покупал.
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