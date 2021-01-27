Еще шесть рейсов «Ласточек-комфорт» запустят с 1 февраля 27.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Очередные шесть рейсов электричек Крюково—Москва будут обслуживаться удобными поездами — с креслами, туалетами и кондиционерами — вместо обычных электричек.

Добавленные «комфорты» отправляются с 1 февраля из Крюково в 11:50 по будням, в 16:16 каждый день. С Ленинградского вокзала — в 10:14 каждый день и в 15:00 по будням. По выходным также добавят «комфорт» Москва—Солнечногорск: отправление с Ленинградского вокзала в 11:50, в обратную сторону остановка в Крюково в 15:01.

С февраля «Ласточки-комфорт» будут выполнять ежедневно 92 рейса, в будни 27, в выходные 6, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Новые составы для замены «Ласточками» старых электричек ЭТ2М не понадобились — новые рейсы обслуживаются существующими поездами.

Электрички Крюково—Москва (с отправлением из Крюково) — это сейчас преимущественно (более 90%) «Ласточки-комфорт» и «Ласточки-экспресс». Обычные электрички в основном отправляются из Твери и Конаково.

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Метки:
электричка, пассажирский транспорт, поезд "ласточка"
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Еще шесть рейсов «Ласточек-комфорт» запустят с 1 февраля Новости
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