Фитнес клуб «Электрон» работает с 6:00 до 24:00 по будням и с 8:00 до 24:00 по выходным и праздникам.

У вас ещё есть время вступить в клуб и сэкономить 2500 на занятиях фитнесом! Предложения от других партнёров можно увидеть на странице нашего клуба.

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