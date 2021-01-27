Экономьте 2500 рублей на занятиях в фитнес-клубе «Электрон». Вместе с клубом друзей «Зеленоград.ру» 27.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Фитнес клуб «Электрон» на площади Юности совместно с клубом друзей «Зеленоград.ру» проводит акцию: до 4 февраля мы собираем группу от 10 человек желающих приобрести абонемент на занятия в фитнес клуб, и для всей группы «Электрон» отменит первоначальный взнос в размере 2500 рублей. Для записи в группу заполните форму.

Ежемесячная стоимость абонементов в «Электрон»

  • 1900 рублей в месяц по программе НЕЙТРОН: тренажёрный зал и кардиозал.
  • 2200 рублей в месяц по программе ПРОТОН: тренажёрный зал, кардиозал, групповые программы и клубные классы.
  • 2500 рублей в месяц по программе ЭЛЕКТРОН: тренажёрный зал, кардиозал, групповые программы и клубные классы, SPA, закрытые мероприятия.

Фитнес клуб «Электрон» работает с 6:00 до 24:00 по будням и с 8:00 до 24:00 по выходным и праздникам.

У вас ещё есть время вступить в клуб и сэкономить 2500 на занятиях фитнесом! Предложения от других партнёров можно увидеть на странице нашего клуба.

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Метки:
клуб друзей, Электрон
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