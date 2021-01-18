Черное озеро огорожено, на Школьное озере сотрудники пожарно-спасательной службы разворачивают пришедших людей, полиция не даёт подъехать и припарковать машины. В итоге крещенские купания в Зеленограде отменены. Желающим советуют ехать в одну из прорубей Солнечногорского района. Причина — место для купания не оборудовано, нет освещения и мест для переодевания и обогрева — городская администрация не стала поддерживать традиционное развлечение сотен зеленоградцев. Объявлять об этом публично ни в мэрии, ни в префектуре не стали.
На Школьном озере несколько человек под присмотром спасателей залезают в самодельную прорубь.
Мостки для схода в прорубь были готовы, но их так и не использовали.
«Мы ездили в купель у церкви, рядом с усадьбой Середниково и там была огромная очередь, люди стояли на морозе по 2,5 часа и многие были из Зеленограда, кто не попал на Чёрное и Школьное озеро и школьном» , — сообщила наша читательница Екатерина.
В Солнечногорском районе оборудованы 15 прорубей для крещенских купаний. Окунуться в них можно будет с 22:00 18 января до 3:00 19 января. Ближайшие к Зеленограду — в Голубом возле Дома причта (Тверецкий проезд, 16А), в Льялово у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Полный список районных прорубей здесь.