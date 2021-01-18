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Крещенские купания отменены — Школьное и Черное озера перекрыты 18.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Черное озеро огорожено, на Школьное озере сотрудники пожарно-спасательной службы разворачивают пришедших людей, полиция не даёт подъехать и припарковать машины. В итоге крещенские купания в Зеленограде отменены. Желающим советуют ехать в одну из прорубей Солнечногорского района. Причина — место для купания не оборудовано, нет освещения и мест для переодевания и обогрева — городская администрация не стала поддерживать традиционное развлечение сотен зеленоградцев. Объявлять об этом публично ни в мэрии, ни в префектуре не стали.

На Школьном озере несколько человек под присмотром спасателей залезают в самодельную прорубь.

Мостки для схода в прорубь были готовы, но их так и не использовали.

«Мы ездили в купель у церкви, рядом с усадьбой Середниково и там была огромная очередь, люди стояли на морозе по 2,5 часа и многие были из Зеленограда, кто не попал на Чёрное и Школьное озеро и школьном» , — сообщила наша читательница Екатерина.

В Солнечногорском районе оборудованы 15 прорубей для крещенских купаний. Окунуться в них можно будет с 22:00 18 января до 3:00 19 января. Ближайшие к Зеленограду — в Голубом возле Дома причта (Тверецкий проезд, 16А), в Льялово у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Полный список районных прорубей здесь.

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Метки:
крещение
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Обсуждение
Ольга Каплина
Вчера, 22:43
зачем тогда ставили доски на проруби?
Александр Эрлих
Вчера, 22:49
зачем тогда ставили доски на проруби?
Похоже, до последнего не могли решить, что делать.
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