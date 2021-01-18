«Мы ездили в купель у церкви, рядом с усадьбой Середниково и там была огромная очередь, люди стояли на морозе по 2,5 часа и многие были из Зеленограда, кто не попал на Чёрное и Школьное озеро и школьном» , — сообщила наша читательница Екатерина.

В Солнечногорском районе оборудованы 15 прорубей для крещенских купаний. Окунуться в них можно будет с 22:00 18 января до 3:00 19 января. Ближайшие к Зеленограду — в Голубом возле Дома причта (Тверецкий проезд, 16А), в Льялово у храма Рождества Пресвятой Богородицы. Полный список районных прорубей здесь.