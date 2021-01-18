Каждый год мэрия официально информирует об оборудованных местах крещенских купаний, организации раздевалок и обогрева, дежурстве в местах купаний спасателей, медиков и полиции. Сейчас никакой информации не даётся. В конце декабря зеленоградская префектура выпустила распоряжение о поддержке массовых купаний, но потом документ исчез с сайта окружной администрации. Продолжает ли он действовать или отменен, неизвестно. В префектуре пояснили, что ждут каких-то решений. 18 января, накануне праздника, ситуация не изменилась. Видимо, в правительстве Москвы решили, что лучше просто молчать.

Формально в Москве — пока до 21 января — продолжает действовать запрет массовых мероприятий с участием зрителей. Под массовыми понимаются любые культурные, досуговые, развлекательные и «аналогичные». К таковым, видимо, можно отнести и крещенские купания. Но ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти. То есть, в данном случае на всё была воля правительства Москвы.

Проруби для погружения, тем не менее, устроены — на Школьном озере накануне, а на Чёрном делают сегодня, 18 января. Построены подходы к прорубям по деревянному настилу с перилами, чтобы люди не выходили на лёд. Будут ли, как в прошлые годы, ставить палатки для переодевания и обогрева купальщиков, неизвестно.

Раньше в крещенскую ночь до 3:00 работал автобус №10 — он останавливается и возле Черного, и возле Школьного озера. В этом году расписание продлевать не будут. Ночным купальщикам придется добираться до дома самим.

В православных храмах всё как обычно — праздничные богослужения, раздача крещенской воды. Но из-за коронавируса есть ограничения: в храмы людей будут пускать не сколько вместится, а с учетом социальной дистанции. Богослужения можно смотреть в интернете.

И главное — на улице очень холодно. В ночь с 18 на 19 января прогнозируют до минус 22 градусов. Одевайтесь как можно теплее.