Перед этим включился сигнал пожарной сигнализации, а потом пропало отопление, рассказали местные жители. Повреждение серьезное, дом остался с одним лифтом. В то же время, по словам жителей, аварийно выключили отопление в соседних корпусах 1, 2, 4, 5, 6 дома 33. Вечером включили. Связаны ли отключение отопления и инцидент в лифте, пока неизвестно.

В компании «Полярис», управляющей домом 33/3,отказались оперативно прокомментировать произошедшее. Дом построен в прошлом году.