Как поездки на лифте превратились для жильцов 23-го микрорайона в фильм ужасов
Днём 14 января в корпусе 3 дома 33 по Георгиевскому проспекту неизвестный пока предмет упал и пробил насквозь крышу лифта. Жители слышали сильный грохот.
Фото из чата дома в 17-м микрорайоне
Перед этим включился сигнал пожарной сигнализации, а потом пропало отопление, рассказали местные жители. Повреждение серьезное, дом остался с одним лифтом. В то же время, по словам жителей, аварийно выключили отопление в соседних корпусах 1, 2, 4, 5, 6 дома 33. Вечером включили. Связаны ли отключение отопления и инцидент в лифте, пока неизвестно.
В компании «Полярис», управляющей домом 33/3,отказались оперативно прокомментировать произошедшее. Дом построен в прошлом году.
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