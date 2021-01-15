В доме 17-го микрорайона тяжелый предмет пробил крышу лифта 15.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Днём 14 января в корпусе 3 дома 33 по Георгиевскому проспекту неизвестный пока предмет упал и пробил насквозь крышу лифта. Жители слышали сильный грохот.

Перед этим включился сигнал пожарной сигнализации, а потом пропало отопление, рассказали местные жители. Повреждение серьезное, дом остался с одним лифтом. В то же время, по словам жителей, аварийно выключили отопление в соседних корпусах 1, 2, 4, 5, 6 дома 33. Вечером включили. Связаны ли отключение отопления и инцидент в лифте, пока неизвестно.

В компании «Полярис», управляющей домом 33/3,отказались оперативно прокомментировать произошедшее. Дом построен в прошлом году.

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Метки:
происшествия, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), лифты
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