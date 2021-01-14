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Против виновников ДТП, напавших на водителя и подростка из другой машины, возбудили уголовное дело 14.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка и его старшего брата во время дорожно-транспортного конфликта — по статье 116 «Побои», максимальное наказание по которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

Инцидент произошёл в конце декабря на Новокрюковской улице у корпуса 1824. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 врезался в ехавшую впереди машину «Мицубиси Галант», которая остановилась на жёлтый сигнал светофора. В «Галанте» находились 24-летний Владимир, управлявший автомобилем, и его 16-летний брат. В «девяносто девятой» ехали водитель и шесть пассажиров: отец на переднем пассажирском сиденье и две женщины с тремя детьми — на заднем кресле.

Братья вышли из автомобиля оценить ущерб, водитель «Лады» с отцом — им навстречу с претензией, что те остановились на «зелёный», из-за чего маленький ребёнок разбил лоб о подголовник. Владимир показал на светофор и в ответ получил удар в лицо. Младший брат попытался оттащить напавшего, и на него тут же набросился отец оппонента.

Во время потасовки водитель «девяносто девятой» с разбегу в прыжке ударил подростка в спину двумя ногами и ещё раз уже лежащего на земле школьника ботинком в голову. В травмпункте зафиксировали отпечаток подошвы на лице пострадавшего. Его госпитализировали в стационар с сотрясением мозга.

Виновники ДТП пытались откупиться от пострадавших, но те отказались от денег и написали заявление в полицию. По итогам проверки в отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

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Метки:
дтп, происшествия, улица новокрюковская, драка
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