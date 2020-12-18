За долгие годы работы в школе Татьяна Туполева подготовила десятки лауреатов и победителей различных музыкальных конкурсов. «Профессионал, музыкант, учитель. Настоящий человек, способный сочетать строгость с поощрением, доверчивость с настойчивость. Каждый урок был примером творчества и искреннего диалога между преподавателем и учеником. Вечная память. Скорбим» , — пишут коллеги Татьяны Борисовны.