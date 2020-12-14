Восемнадцатилетний москвич попал под колёса автомобиля на Привокзальной площади. «Опель-астра» под управлением 35-летнего местного жителя ехал от Заводской улицы в сторону Новокрюковской. Юноша переходил дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора от Зеленоградского торгового комплекса к вокзалу, сообщили «Зеленоград.ру» в полиции.
Произошло это около часа ночи субботы, 12 декабря. При столкновении с пешеходом у автомобиля разбилось лобовое стекло. Пострадавшего от наезда молодого человека доставили в городскую больницу в час сорок ночи (через полчаса после происшествия) в тяжёлом состоянии, которое сохраняется до сих пор. Он поступил в реанимацию со множественными травмами и сейчас находится в коме. Пациента прооперировали, уже несколько дней стабилизируют его состояние и оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили «Зеленоград.ру» в стационаре.