Произошло это около часа ночи субботы, 12 декабря. При столкновении с пешеходом у автомобиля разбилось лобовое стекло. Пострадавшего от наезда молодого человека доставили в городскую больницу в час сорок ночи (через полчаса после происшествия) в тяжёлом состоянии, которое сохраняется до сих пор. Он поступил в реанимацию со множественными травмами и сейчас находится в коме. Пациента прооперировали, уже несколько дней стабилизируют его состояние и оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщили «Зеленоград.ру» в стационаре.