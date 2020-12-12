С начала этой недели станции контроля воздуха в Зеленограде показывают повышенную концентрацию диоксида азота. Эти вещества способны раздражать дыхательные пути, при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления.

По данным интерактивной карты windy.com, повышенная концентрация загрязняющих веществ наблюдается над Москвой, севером и северо-западом Московской области (Химками, Долгопрудным, Красногорском, Одинцово, Зеленоградом, Солнечногорском, Истрой, Лобней, Дубной, Клином и далее) — это можно увидеть по ярко выраженному «лисьему хвосту».

На сайте департамента природопользования Москвы за эту неделю не сообщалось о повышении концентрации загрязняющих веществ в воздухе.