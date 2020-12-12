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Предельно допустимая концентрация оксидов азота превышена в Зеленограде уже неделю 12.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С начала этой недели станции контроля воздуха в Зеленограде показывают повышенную концентрацию диоксида азота. Эти вещества способны раздражать дыхательные пути, при высоких концентрациях — вызывать симптомы отравления.

По данным интерактивной карты windy.com, повышенная концентрация загрязняющих веществ наблюдается над Москвой, севером и северо-западом Московской области (Химками, Долгопрудным, Красногорском, Одинцово, Зеленоградом, Солнечногорском, Истрой, Лобней, Дубной, Клином и далее) — это можно увидеть по ярко выраженному «лисьему хвосту».

На сайте департамента природопользования Москвы за эту неделю не сообщалось о повышении концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Информацию с карты также подтверждают данные трех станций контроля воздуха в Зеленограде: если посмотреть отчеты за неделю, можно увидеть превышение ПДК по оксиду азота (NO) и диоксиду азота (NO2). В отчетах за сутки этого почему-то не видно.

Такой же «лисий хвост» зафиксировали в конце сентября. Тогда облако диоксида азота накрыло территорию от центра Москвы до Дубны, захватывая Зеленоград и Клин. Причина выбросов как в декабре, так и в сентябре, неизвестна: департамент природопользования не ответил на два запроса «Зеленоград.ру» об этом.

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Метки:
экология, загрязнение воздуха
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Обсуждение
Степанова Ольга
Вчера, 09:30
Кошмар! И причина неизвестна.
Как это так? Чудеса!
Свити ***
Вчера, 11:32
Ну видимо чей надо заводик выбросы делает.
Татьяна Бать
Вчера, 11:48
И что интересно: симптомы отравления этим веществом такие же, как при коронавирусе: потеря обоняния, сильный сухой кашель, резкий подъём температуры, та же картина на снимках поражённых лёгких. Выводы как-то сами начинают напрашиваться...
A T
Вчера, 11:56
Запросы были проигнорированы, или пришли ответы в виде "что-то случилось, что именно, не знаем, и не спрашивайте"? Если производственный контроль побоку, мониторинг побоку, обратной связи нет, вообще трындец.
Владимир Ф...
Вчера, 12:45
Будучи пилотом малой авиации, наблюдаю эту взвесь в виде прослойки коричневых облаков, которые не видно с земли. После полета самолет и винт покрывается бежевым налетом...
Александр Кузнецов
Вчера, 13:43
Вот не удивлюсь, если выяснится, что запустили мусоросжигательный заводишко, который и гадит, а департамент природопользования Москвы стыдливо помалкивает.
Ольга Пшеничникова
Вчера, 15:33
Интересно, а что скажет по этой ситуации наш депутат в МГД Титов? Может он сделает депутатский запрос на эту тему и отчитается перед избирателями?
Ольга Каплина
Вчера, 16:24
Всю неделю, когда было солнечно, было видно, что дым тянет из леса за 7 районом и над прудом Ангстрем.
Александр Эрлих
Вчера, 18:45
Запросы были проигнорированы, или пришли ответы в виде "что-то случилось, что именно, не знаем, и не спрашивайте"?
Просто проигнорированы. По протоколу мы теперь получаем ответ через прокуратуру.
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