Обслуживание почти трех тысяч лифтов Зеленограда может перейти к другой организации 09.12.2020 ZELENOGRAD.RU

«Жилищник» ищет подрядчика, который будет постоянно поддерживать в исправном состоянии, ремонтировать и ликвидировать аварии на лифтах в жилых домах в 2021—2023 годах. Это 2839 лифтов в корпусах всех зеленоградских микрорайонов, кроме 17-го.

Сейчас техобслуживание и ремонт лифтового оборудования в жилых домах округа выполняет компания «СП Практика», а до 2017 года этим занимался «Мос Отис» — в Зеленограде было специализированное управление №308. Три года назад «Практика» объявила о «новой концепции работы с населением и обслуживания лифтового хозяйства» в Зеленограде, но жалоб на работу лифтов меньше не стало. Другая часть жалоб касается процесса замены лифтов — но это другие работы и другие организации.

Как быстро должны починить сломанный лифт?

Аварийно-техническое обслуживание — это круглосуточный, в том числе, в выходные и праздники, контроль работы лифтов. Если лифт застрял с пассажирами внутри, их должны вывести в течение 40 минут (не больше) с момента получения сообщения о произошедшем. Такие требования прописаны в техзадании на обслуживание. Время прибытия специалистов в случае неисправности или аварийной ситуации - не больше двух часов после звонка в период с 8:00 до 17:00 в рабочие дни. И не больше трех часов с 17:00 до 8:00, а также в выходные и праздники. Неисправность должны устранить в течение суток.

Техническое обслуживание заключается в проверке раз в месяц исправности лифтового хозяйства: свет, механическая часть кнопок, точность остановки лифта, отсутствие вибраций и посторонних шумов при движении, состояние шахты, смазка направляющих кабины и противовеса, проверка износа деталей, чистка оборудования.

У меня в доме лифт не работал больше суток — значит текущая организация не справляется?

Если лифт не работает из-за того, что вышли из строя его узлы или детали, то обслуживающая организация должна их заменить в течение 24 часов. Но если это детали, замена которых «относится к работам капитального характера», то не должен, поскольку занимается только текущим ремонтом. Список таких деталей длинный — например, это кабина с её составными частями, канаты, приводы, противовесы, ловители, шкаф управления с составными элементами. Если вышли из строя такие детали, то подрядчик должен зафиксировать этот факт, известить «Жилищник», составить совместно акт, а что происходит дальше, в документах конкурса не описано. Тем не менее, определенный запас оборудования и запчастей у аварийной службы должен быть.

Техническое и аварийное обслуживание с текущим ремонтом на три года оценивается в 597 миллионов рублей. В конкурсной документации есть неверные данные. Так, в корпусе 519 два года назад заменили два лифта, при этом у одного из них указан 2001-й как год установки или модернизации. То же в корпусе 424: замена двух лифтов была в 2018 году, но один лифт почему-то датирован 1998-м.

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Метки:
лифты
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