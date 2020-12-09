У меня в доме лифт не работал больше суток — значит текущая организация не справляется?

Если лифт не работает из-за того, что вышли из строя его узлы или детали, то обслуживающая организация должна их заменить в течение 24 часов. Но если это детали, замена которых «относится к работам капитального характера», то не должен, поскольку занимается только текущим ремонтом. Список таких деталей длинный — например, это кабина с её составными частями, канаты, приводы, противовесы, ловители, шкаф управления с составными элементами. Если вышли из строя такие детали, то подрядчик должен зафиксировать этот факт, известить «Жилищник», составить совместно акт, а что происходит дальше, в документах конкурса не описано. Тем не менее, определенный запас оборудования и запчастей у аварийной службы должен быть.

Техническое и аварийное обслуживание с текущим ремонтом на три года оценивается в 597 миллионов рублей. В конкурсной документации есть неверные данные. Так, в корпусе 519 два года назад заменили два лифта, при этом у одного из них указан 2001-й как год установки или модернизации. То же в корпусе 424: замена двух лифтов была в 2018 году, но один лифт почему-то датирован 1998-м.