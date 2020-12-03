Автобус №164К ходит от платформы Алабушево через «новый город» и станцию Крюково до метро почти со всеми остановками, в том числе «по требованию». Летом маршрут исчез, а осенью снова появился. С 3 декабря принимается к оплате карта «Тройка».

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в столичном департаменте транспорта. По данным ведомства, на маршруте 164К сейчас работает шесть автобусов с интервалом движения 15 минут в часы пик, 20 — в остальное время. В реальности маршрутка ходит реже, учитывая пробки на Пятницком шоссе.

Оплата проезда — по тарифной сетке. От Алабушево до станции Крюково — 40 рублей. От Зеленограда до Москвы — 50 руб. От Алабушево до Москвы - 70 руб. Тарифы одинаковые независимо от способа оплаты — наличными, банковской картой или транспортными картами.

Автобус 164К запустили в июне прошлого года. В Зеленограде микроавтобус делает несколько остановок: на Привокзальной площади, улицах Логвиненко, Новокрюковской, Заводской и возле 23-го микрорайона. Летом маршрут прекратил работу — как объясняли, из-за малого количества пассажиров. Формально (как пришедший по конкурсу перевозчик) на 164К работает компания «Гудвиль», реально — другая организация. Ранее пассажиры жаловались на перевозчика: водители меняли маршрут без предупреждения, график работы был условным.

Коммерческие маршруты между Москвой и областью утверждаются межведомственной комиссией правительств Москвы и Подмосковья. Затем столичный департамент транспорта проводит конкурс на право эксплуатации маршрута — пассажирские перевозки. Победителя выбирают по ряду критериев — в том числе, по наличию машин нужного класса и отсутствию ДТП. Организация, получившая право эксплуатировать конкретный маршрут, может не заниматься этим сама, а заключить договор с другой фирмой.