Маршрут временно остановлен в связи с низким пассажиропотоком, сообщили в департаменте транспорта. Будет ли он возобновлен, не уточнили, и посоветовали жителям Алабушево пользоваться электричками или ехать до метро с пересадкой — на автобусе 18 до станции Крюково, затем на 400 Т. Руководство компании-перевозчика — ООО «Гудвиль» — недоступно для комментариев.

Пассажиры жаловались на перевозчика: водители меняли маршрут без предупреждения, график работы был условным, к тому же цену за проезд подняли с 50 до 70 рублей.

В Зеленограде микроавтобус делал несколько остановок: на Привокзальной площади, улицах Логвиненко, Новокрюковской, Заводской и возле 23 микрорайона. Этот коммерческий маршрут был альтернативой автобусам 400 Т и 400К, а кроме того, останавливался в Рузино (у зеленоградских автобусов там остановок нет).

Летом прекратила работать еще одна коммерческая маршрутка — Зеленоград-Шереметьево. Этот маршрут тоже запустили год назад. «Мало пассажиров и другие сложности», объяснил перевозчик.

Коммерческие маршруты между Москвой и областью утверждаются межведомственной комиссией правительств Москвы и Подмосковья. Затем столичный департамент транспорта проводит конкурс на право эксплуатации маршрута — пассажирские перевозки. Победителя выбирают по ряду критериев — в том числе, по наличию машин нужного класса и отсутствию ДТП. Организация, получившая право эксплуатировать конкретный маршрут, может не заниматься этим сама, а заключить договор с другой фирмой.