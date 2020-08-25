Почему исчезла маршрутка 164К от Алабушево до метро «Пятницкое шоссе» 25.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Маршрутку 164К запустили в июне прошлого года. Она шла через «новый город» и станцию Крюково до метро почти со всеми остановками, в том числе по требованию. Но этим летом маршрутка исчезла. Выяснили, почему.

Маршрут временно остановлен в связи с низким пассажиропотоком, сообщили в департаменте транспорта. Будет ли он возобновлен, не уточнили, и посоветовали жителям Алабушево пользоваться электричками или ехать до метро с пересадкой — на автобусе 18 до станции Крюково, затем на 400 Т. Руководство компании-перевозчика — ООО «Гудвиль» — недоступно для комментариев.

Пассажиры жаловались на перевозчика: водители меняли маршрут без предупреждения, график работы был условным, к тому же цену за проезд подняли с 50 до 70 рублей.

В Зеленограде микроавтобус делал несколько остановок: на Привокзальной площади, улицах Логвиненко, Новокрюковской, Заводской и возле 23 микрорайона. Этот коммерческий маршрут был альтернативой автобусам 400 Т и 400К, а кроме того, останавливался в Рузино (у зеленоградских автобусов там остановок нет).

Летом прекратила работать еще одна коммерческая маршрутка — Зеленоград-Шереметьево. Этот маршрут тоже запустили год назад. «Мало пассажиров и другие сложности», объяснил перевозчик.

Коммерческие маршруты между Москвой и областью утверждаются межведомственной комиссией правительств Москвы и Подмосковья. Затем столичный департамент транспорта проводит конкурс на право эксплуатации маршрута — пассажирские перевозки. Победителя выбирают по ряду критериев — в том числе, по наличию машин нужного класса и отсутствию ДТП. Организация, получившая право эксплуатировать конкретный маршрут, может не заниматься этим сама, а заключить договор с другой фирмой.

Кто виноват в том, что коммерческие маршруты исчезают?
Перевозчики
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Метки:
пассажирский транспорт, метрополитен, алабушево, маршрутка
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