Часть пешеходного моста обрушилась во время демонтажа на станции Новоподрезково. Инцидент произошел в среду в 11:55. Из-за этого произошел сбой в движении пригородных и пассажирских поездов.
Пострадавших, вероятно, нет. На видео их не видно, и представители МЧС и железной дороги о них не сообщали.
По данным ОЖД, в 12:45 восстановлено движение по первому пути, в 13:43 — по второму, с 14:09 — по третьему. Днем ОЖД сообщила, что 15 пригородных поездов из Москвы и в Москву задерживаются на 40 минут. Два «Сапсана» прибыли на Ленинградский вокзал с задержкой в 11 и 13 минут. Дополнительную информацию можно получить в информационном центре «РЖД» по телефону +7-800-775-00-00.
Из-за обрушения пригородные поезда в сторону области временно перестали останавливаться на платформах Молжаниново, Новоподрезково и Подрезково, сообщила Московско-Тверская ППК. Платформы не работали до 17:35.
Компания также сообщает, что, с целью быстрее ввести движение в график и избежать больших задержек в час пик, отменены пригородные поезда:
6202 Останкино — Крюково (отпр. 16:57)
6369 Москва — Крюково (отпр. 17:03)
6371 Крюково — Москва (отпр. 17:15)
Слава Богу никто не проезжал в этот момент.