Часть пешеходного моста обрушилась во время демонтажа на станции Новоподрезково. Инцидент произошел в среду в 11:55. Из-за этого произошел сбой в движении пригородных и пассажирских поездов.

Пострадавших, вероятно, нет. На видео их не видно, и представители МЧС и железной дороги о них не сообщали.