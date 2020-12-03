В Piulunch подают бизнес-ланчи по фиксированной цене 200 рублей (для сотрудников «Микрона» — 175), в которые входят салат, суп и второе — по два варианта каждого на выбор. Меню сейчас в стадии разработки, оно будет меняться каждый день. Публикуется в инстаграме кафе. К примеру, меню на момент публикации: борщ — 88 рублей, харчо — 108, салат «сельдь под шубой» — 98 рублей, салат из моркови с сыром и чесноком — 48 рублей.

Также есть возможность заказать пиццу.

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Кафе работает с 10:00 до 16:00.