Кофейня Easy does it открылась во втором микрорайоне
В одном из корпусов завода «Микрон» открылось кафе бизнес-ланчей. Вход находится слева от фитнес-клуба «Гринсити», само кафе — на втором этаже. Точный адрес: улица Академика Валиева, дом 6, строение 6.
В Piulunch подают бизнес-ланчи по фиксированной цене 200 рублей (для сотрудников «Микрона» — 175), в которые входят салат, суп и второе — по два варианта каждого на выбор. Меню сейчас в стадии разработки, оно будет меняться каждый день. Публикуется в инстаграме кафе. К примеру, меню на момент публикации: борщ — 88 рублей, харчо — 108, салат «сельдь под шубой» — 98 рублей, салат из моркови с сыром и чесноком — 48 рублей.
Также есть возможность заказать пиццу.
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Кафе работает с 10:00 до 16:00.
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