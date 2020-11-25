Новая «Ласточка-экспресс» с 13 декабря будет отправляться из Крюково в 6:08, делать одну остановку в Химках и прибывать на Ленинградский вокзал в 6:44 — в пути 36 минут.

Номер поезда — 7531, он будет ходить ежедневно. После его запуска количество рейсов из Зеленограда в Москву с период с 6:00 до 6:30 увеличится до четырех, а средний интервал сократится до 7,5 минут, сообщает Московско-Тверская ППК.

Сейчас первая «Ласточка-экспресс» отправляется из Крюково в 6:38 и едет до Ленинградского вокзала 36 минут, делая две остановки — в Сходне и Химках. Лишь одна скорая «Ласточка», отправлением в 18:02, идет до Москвы без остановок — в пути 27 минут. В обратную сторону в вечерний час пик, тверская «Ласточка» идет без остановок до Крюково отправлением с Ленинградского вокзала в 17:55 — в пути 26 минут.