В автомобиле, припаркованном у торгового центра «Весна» (корпус 1627), сработала сигнализация. Хозяин вышел, чтобы выяснить причину, и обнаружил на крыше авто куски льда. Удар был такой силы, что в салоне включился свет.
Пока человек чистил машину от рухнувшего на неё льда и снега, с крыши магазина продолжали падать ледяные глыбы. При этом по периметру здания нет ни одного предупреждения об опасности падения сосулек, также не натянута сигнальная лента, ограничивающая потенциально опасную территорию.
Пока с крыши продолжал сходить лёд, автомобилист оставался рядом, чтобы не подпускать людей к опасному месту.
ЧП произошло около половины шестого вечера в понедельник, 23 ноября. Машина получила несколько повреждений. Например, придётся менять дефлектор на водительской двери. Полностью определить урон ещё предстоит при свете дня.
Владелец автомобиля, повреждённого от падения льда с крыши, может предъявить претензию торговому центру для возмещения ущерба.
В 2017 году зеленоградец отсудил деньги у «Жилищника» за то, что на припаркованный у дома автомобиль упал кусок бетона. Суд длился больше года.
Также почти три года назад кусок льда упал на голову посетительницы бизнес-центра в Савёлкинском проезде, когда сотрудник чистил от снега козырёк над входом. Обратилась ли в суд пострадавшая женщина, неизвестно, а владельцы центра просто уволили рабочего, хотя сами должны были организовать ограждение и выставить сотрудника для предупреждения посетителей.
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