ЧП произошло около половины шестого вечера в понедельник, 23 ноября. Машина получила несколько повреждений. Например, придётся менять дефлектор на водительской двери. Полностью определить урон ещё предстоит при свете дня.

Владелец автомобиля, повреждённого от падения льда с крыши, может предъявить претензию торговому центру для возмещения ущерба.

В 2017 году зеленоградец отсудил деньги у «Жилищника» за то, что на припаркованный у дома автомобиль упал кусок бетона. Суд длился больше года.

Также почти три года назад кусок льда упал на голову посетительницы бизнес-центра в Савёлкинском проезде, когда сотрудник чистил от снега козырёк над входом. Обратилась ли в суд пострадавшая женщина, неизвестно, а владельцы центра просто уволили рабочего, хотя сами должны были организовать ограждение и выставить сотрудника для предупреждения посетителей.