Девушка получила травму головы на выходе из Бизнес-центра в Савелкинском проезде. С козырька, который чистили от снега, упал кусок льда. Притом никаких знаков, предупреждающих о производимых работах, не было.

Инцидент произошел около 13:30 в четверг, 25 января. В травмпункте девушке диагностировали ушиб мягких тканей головы.

«Слава богу, что травма оказалась не столь серьезной, но головная боль от удара не отпустила и спустя сутки. А ведь человек мог погибнуть! — рассказала Zelenograd.ru мама пострадавшей. — Администратор БЦ сообщил, что рабочий будет уволен. При чем здесь рабочий? Это ответственный руководитель, специалист по охране труда, инженер по эксплуатации не обеспечили безопасность посетителей и проведения работ по очистке снега».

В Бизнес-центре настаивают на том, что виноват дворник. Со слов администратора, как только им позвонила мама девушки, они сразу просмотрели видеозаписи с камер наблюдения. Снег действительно чистили, и, хотя на записи не увидели, чтобы в указанный промежуток времени, с 13 до 14 часов, кому-то что-нибудь упало на голову, рабочего уволили.

«Дворник должен был выставить буйки и натянуть между ними заградительную ленту, перекрыть таким образом проход, а он этого не сделал. Спешил. Второго человека, который должен был предупреждать внизу, к сожалению, на тот момент не было, — рассказала Zelenograd.ru администратор. — Сегодня [26 января] мы тоже чистим на другом участке, я лично спускалась проверить, перекрыт ли вход. Да, поставили буйки с лентой, но люди все равно их обходят».

Вопросы о том, почему во время очистки крыши от снега внизу нет постоянного дежурного и как в Бизнес-центре организованы соответствующие работы по инструкции и технике безопасности, остались без ответа.

Тем временем по общим инструкциям, как для жилых зданий, так и другого назначения, для очистки снега и наледи с кровель зданий рекомендуется привлекать специально обученных людей, промышленных альпинистов, а не допускать к таким работам неквалифицированный персонал, рядовых дворников.