Инцидент произошёл около восьми вечера 19 ноября при выезде из паркинга у корпуса 353. У машины разбиты крыша и лобовое стекло. Очевидцы говорят, что ворота рухнули на автомобиль. В управляющей компании это опровергают — ворота не падали, они закрывались.
Ворота исправны, сказали «Зеленоград.ру» в УК «Зелсити Комфорт». Сейчас идет проверка, по предварительной версии, машина выезжала под закрывающиеся ворота на красный свет. Но точные причины будут известны после выяснения всех обстоятельств специалистами и просмотра записи камер видеонаблюдения.
На место происшествия приезжали сотрудники автоинспекции, полиция, пришли консьержи из соседнего дома. Очевидцы стали звонить главному инженеру управляющей компании — в том числе, по просьбе полиции, — но, по их словам, тот отказался приехать.
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