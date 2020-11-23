Ворота исправны, сказали «Зеленоград.ру» в УК «Зелсити Комфорт». Сейчас идет проверка, по предварительной версии, машина выезжала под закрывающиеся ворота на красный свет. Но точные причины будут известны после выяснения всех обстоятельств специалистами и просмотра записи камер видеонаблюдения.

На место происшествия приезжали сотрудники автоинспекции, полиция, пришли консьержи из соседнего дома. Очевидцы стали звонить главному инженеру управляющей компании — в том числе, по просьбе полиции, — но, по их словам, тот отказался приехать.