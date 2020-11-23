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Ворота разбили машину в паркинге 3 микрорайона. В управляющей компании говорят, что она выезжала на красный свет 23.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошёл около восьми вечера 19 ноября при выезде из паркинга у корпуса 353. У машины разбиты крыша и лобовое стекло. Очевидцы говорят, что ворота рухнули на автомобиль. В управляющей компании это опровергают — ворота не падали, они закрывались.

Ворота исправны, сказали «Зеленоград.ру» в УК «Зелсити Комфорт». Сейчас идет проверка, по предварительной версии, машина выезжала под закрывающиеся ворота на красный свет. Но точные причины будут известны после выяснения всех обстоятельств специалистами и просмотра записи камер видеонаблюдения.

На место происшествия приезжали сотрудники автоинспекции, полиция, пришли консьержи из соседнего дома. Очевидцы стали звонить главному инженеру управляющей компании — в том числе, по просьбе полиции, — но, по их словам, тот отказался приехать.

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Метки:
микрорайон 3, парковки, гаражи, стоянки, происшествия, Корпус 353
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Обсуждение
A T
Вчера, 12:29
ворота не падали, они закрывались
А это меняет дело, раз исправные ворота придавили бедный джимник, аж примяв крышу со стеклом, не падая, а закрываясь? :)
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