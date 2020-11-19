Минусовая температура пока не установилась. Температура ниже нуля днём отмечалась всего пару дней. Ночью она пока не опускается ниже пяти градусов, а днём держится около нуля плюс-минус два градуса — в основном в плюсовом диапазоне.

В среду, 18 ноября, в Зеленограде во время небольшой метели выпал первый заметный снег, мокрый и нестойкий. Михайловский пруд в 15-м микрорайоне подмёрз. Из-за его небольшой глубины кажется, будто он уже достаточно схватился льдом, — и дети смело по нему гуляют группами, чего категорически нельзя делать в настоящее время даже в одиночку.

Данных о толщине льда на водоёме пока нет, поскольку официально измерять ещё нечего. Для безопасного выхода одного человека толщина льда на водоёме должна быть не менее 10-12 сантиметров. Для массового выхода и катания на коньках лёд должен быть толщиной минимум в 25 сантиметров.

Как сообщили «Зеленоград.ру» в МЧС, измерять толщину льда на водоёмах начнут не раньше пятницы. Дневные температуры, по информации сервиса «Яндекс.Погода» всё ещё стремятся к плюсу. Ночные в ближайшие дни будут держаться тех же положительных значений.

Пока не установятся минусовые температуры без потеплений, на лёд выходить опасно. В прошлом сезоне из-за аномально тёплой погоды экстренные службы настойчиво рекомендовали воздерживаться от прогулок по льду водоёмов.