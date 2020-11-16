Незаконные лестницы на фасадах и пристройку к подвалу демонтировали в 4 микрорайоне 16.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Специалисты Мосжилинспекции обнаружили в 4 микрорайоне несколько самостроев. Так, в корпусе 435А рядом с подвалом кто-то сделал дополнительное помещение, не поставив его на кадастровый и технический учет и не оформляя права владения. Площадь незаконной пристройки — 32 кв.м. В Мосжилинспекции сообщили, что сейчас пристройку демонтировали.

До этого в инспекцию поступали жалобы на лестницы, которые пристроили к фасадам корпусов 436 и 439. Бетонные конструкции были обустроены на уровне первого-второго этажа и вели к нежилым помещениям. Кто именно установил лестницы, не говорится, отмечается только, что у управляющей компании разрешительной документации на дополнительные входы в здании не было. Коммунальщиков обязали демонтировать лестницы и привести фасады домов в прежнее состояние.

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