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Проект зеленоградца Александра Усольцева «Прогулки по Москве» номинирован на премию в области туризма. Поможем ему победить 12.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Экскурсовод Александр Усольцев из Зеленограда со своим проектом «Прогулки по Москве» претендует на получение премии «Путеводная звезда». Она отмечает лучшие проекты в сфере туризма.

Голосование проходит на сайте «Активного гражданина». Проект Усольцева представлен во втором блоке.

«Прогулки по Москве» существуют больше 10 лет. Они начались с личного блога Александра Усольцева в «Живом журнале», где он рассказывал о Москве просто потому, что увлекался этим. Затем Усольцев начал организовывать пешие прогулки, увеличивал их аудиторию, создал сайт.

В начале 2018 года «Зеленоград.ру» опубликовал интервью с Александром. С того времени главным изменением в работе проекта стало развитие площадок в социальных сетях. «Стали больше заниматься ютубом, уделять больше внимания развитию соцсетей, а не сайта. Выросла аудитория. На 20% только за счет инстаграма», — рассказывает Усольцев.

В этом году в связи с эпидемией проводится много лекций онлайн, эфир ведется на улице.

Александр Усольцев ранее получал разные премии, но в сфере туризма это его первая номинация. По его словам, это говорит о том, что проект стал узнаваемым. Только в первый день за него отдали голоса около 15 тысяч человек.

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Обсуждение
A T
8 часов назад
MoscowWalks - классный проект, правда, смотрю и слушаю всё только в сети. Пропустила то интервью почему-то, но догадывалась, что он из в 9-го :)
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