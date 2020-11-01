Электрички в Москву не будут останавливаться на трёх платформах днём 2 ноября. До них можно доехать с бесплатной пересадкой в обратную сторону 01.11.2020 ZELENOGRAD.RU

Днём 2 ноября крюковские электрички в сторону Москвы не будут останавливаться на платформах Лихоборы (бывшая НАТИ), Петровско-Разумовская и Рижская. Чтобы попасть на них, придётся сделать крюк. Дополнительную плату за это не возьмут.

Остановки на перечисленных платформах отменены у пяти пригородных поездов, отправляющихся из Крюково на Ленинградский вокзал с 12:56 до 15:15 включительно.

Чтобы доехать в этот промежуток времени до Лихобор или Петровско-Разумовской, нужно выйти на платформе Останкино, пересесть на электричку, идущую в обратном направлении, и вернуться на одну или две станции, соответственно. Если нужно на Рижскую, то придётся доехать до Ленинградского вокзала и оттуда вернуться на одну остановку на поезде в сторону области.

За проезд в электричках, следующих в направлении «от Москвы» по билетам на пригородные поезда, приобретенным для проезда в направлении «на Москву», до станций, указанных в билетах, доплачивать не нужно. Выход и вход через турникеты на станциях пересадки пассажиров, следующих до своих станций в обратном направлении, должен быть свободным. Для пропуска через турникеты достаточно предъявить свой билет контролёру на турникетах, при проверке в электричке — предъявить билет контролеру, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Продолжительные перерывы в движении электричек связаны с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

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Метки:
электричка, станция крюково, рижская, платформа нати, петровско-разумовское
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Электрички в Москву не будут останавливаться на трёх платформах днём 2 ноября. До них можно доехать с бесплатной пересадкой в обратную сторону Новости
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