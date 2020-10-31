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Детей и подростков приглашают в школу молодого журналиста 31.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Во Дворце творчества детей и молодежи начался набор детей и подростков на занятия в студию «Журналистика и связи с общественностью». Занятия бесплатные, участвовать могут дети от 8 до 18 лет. Организаторы обещают, что обучение станет отличным стартом для школьников, которые в будущем заходят получить высшее образование по специальности «Журналистика и PR».

Студия предлагает два направления:

  • Основы журналистики — для детей от 8 до 18 лет.

На занятиях ребят научат писать интересные и грамотные тексты в различных жанрах журналистики (репортажи, рецензии, интервью, статьи), расскажут об основах проведения интервью, создании авторского контента, ведении своих каналов. Дети поучаствуют в создании и издательстве газеты, попробуют себя в качестве радио- и тв- журналиста.

  • Связи с общественностью: характер и элементы PR-деятельности — для детей от 12 до 18.

Участников научат организовывать конкурсы, круглые столы, конференции, выставки, покажут, как подготовить для прессы отчет об этих мероприятиях, написать пресс-релиз, подготовить кейс. Дети познакомятся с основами спичрайтинга и элементами внутрикорпоративного пиара, изучат сферы применения связей с общественностью (бизнес, политический PR, PR в шоу-бизнесе и другое).

Записаться можно на портале mos. ru по кодам доступа программ 1277083 (основы журналистики) и 1277086 (связи с общественностью). Это можно сделать, выбрав во вкладке «Услуги строку» «Каталог услуг» и введя в строку поиска данные коды. Руководитель студии Оксана Левановна Лебедева, телефон: 8-906-798-19-45.

Адрес студии: Дворец творчества детей и молодежи, площадь Колумба, 1.

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Метки:
образование и обучение, Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ)
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