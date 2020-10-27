На площади Юности начали монтировать каток с искусственным льдом 27.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Материалы для устройства дощатого настила катка привезли на площадь Юности, территорию огородили. Потом уложат охлаждающие трубки и прочее оборудование. Монтаж катка должны закончить к 1 ноября.

На площади Юности сделают, как обычно, каток с искусственным льдом. Зеленоградский «Жилищник» закупил новые деревянные подложки для катка, поскольку старые полностью износились, пояснили в организации. На изготовление щитов «Жилищник» выделил 1,9 миллиона рублей, но выигравшая конкурс фирма взялась сделать это за 570 тысяч.

В распоряжении префекта, вышедшем в начале октября, предписывается до 1 ноября «завершить выполнение регламентных работ по подготовке катков с искусственным льдом к зимнему сезону, установить на них информационные щиты». В Зеленограде откроют пять таких катков: на площади Юности, у корпусов 403, 901 и 2034, на Озерной аллее рядом с «Орбитой» и на бульваре в 16-м микрорайоне. Все обслуживает «Жилищник», кроме последнего — эту площадку эксплуатирует учреждение «Московские ярмарки». На площади Юности и в 16-м допускается только катание на коньках, а на остальных катках можно также играть в хоккей — из-за чего каждый год происходят конфликты.

Это не значит, что 1 ноября катки заработают. Их открывают и закрывают по погоде, дожидаясь хотя бы нулевой стабильной температуры и отсутствия дождя (в том числе ледяного), чтобы гарантированно наморозить лёд. Хотя они и рассчитаны на плюсовую температуру и теоретически могут работать с ноября по апрель (до плюс 10—12 градусов). Бывает, что погода уже позволяет залить каток, но не везут оборудование.

В прошлом году территорию под каток на площади Юности огородили 13 октября и строили до 6 декабря. Закрыли каток 11 марта, а убирали стройматериалы и оборудование до конца апреля.

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Метки:
площадь юности, спортивные площадки
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