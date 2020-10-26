Если при проходе человека в метро, на автовокзал или автостанцию тепловизор среагирует на него, ему измерят температуру «обычным термометром». Если она будет выше нормы, человека не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.

О новых мерах безопасности сообщили в департаменте транспорта Москвы. На каком основании пассажирам с температурой будут отказывать в поездках, не уточняется.