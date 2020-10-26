Если при проходе человека в метро, на автовокзал или автостанцию тепловизор среагирует на него, ему измерят температуру «обычным термометром». Если она будет выше нормы, человека не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.
О новых мерах безопасности сообщили в департаменте транспорта Москвы. На каком основании пассажирам с температурой будут отказывать в поездках, не уточняется.
Тепловизоры на всех станциях метро (возле рамок металлоискателей) и Московского центрального кольца установили в середине октября, всего их большее 400 штук. Тогда в департаменте транспорта сообщали, что тепловизоры абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой: «Сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь».
А если ещё и таксисты начнут температуру мерить - то сдохнешь на улице от банальной простуды
И эта скорая вместо того, что бы ехать к сердечнику, на инфаркт, инсульт, апендицит, тяжёлые травмы поедет отвозить человека с температурой...