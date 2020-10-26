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Пассажиров с повышенной температурой обещают не пускать в метро. Для этого на всех станциях поставили тепловизоры 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Если при проходе человека в метро, на автовокзал или автостанцию тепловизор среагирует на него, ему измерят температуру «обычным термометром». Если она будет выше нормы, человека не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую.

О новых мерах безопасности сообщили в департаменте транспорта Москвы. На каком основании пассажирам с температурой будут отказывать в поездках, не уточняется.

Тепловизоры на всех станциях метро (возле рамок металлоискателей) и Московского центрального кольца установили в середине октября, всего их большее 400 штук. Тогда в департаменте транспорта сообщали, что тепловизоры абсолютно безвредны и смогут мгновенно распознавать человека с повышенной температурой: «Сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь».

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Выходите ли вы из дома с повышенной температурой, если даже хорошо себя чувствуете?
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Метки:
общественный транспорт, коронавирус
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Обсуждение
Kill Digit
9 часов назад
С трудом верится, что после этих мероприятий не взлетят цены на проезд и уж тем более не снизятся...
с повышенной температурой: «Сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь».
Интересно зачем вызывать скорую человеку, если он мог просто перегреться от того что в тёплой одежде на работу бежал или перед входом на солнышке перегрелся, а его сразу на скорую вместо предложения успокоиться подождать 5-10 минут (для бесконтактных ИК термометров рекомендация именно такая для точного измерения температуры у пришедших с улицы) и попробовать снова после остывания(хотя если он бежал значит торопился и возможно откажется от предложения подождать).
A T
6 часов назад
Прикольно, сегодня узнала, что тепловизоры используются в качестве измерителей температуры для этих целей (и Википедия тоже рассказывает :)). Для определения утечек тепла, нахождения греющихся и перегревающихся элементов разных машин и устройств, ночного видения и т.д. - понятно, но как выявляют движущихся людей с температурой тела предположительно выше 38, или сколько там, интересно.
Ирина Горячева
4 часа назад
Утром всё нормально, а к окончанию рабочего дня поднялась температура...А до дома ехать на метро и на автобусе, часа так 1,5-2...И что делать? В метро точно не пустят. Такси? 2 часа пути - про цены молчу.
А если ещё и таксисты начнут температуру мерить - то сдохнешь на улице от банальной простуды
Ляляка Московская
4 часа назад
Выявлять , выявлять , выявлять... ловить , контролировать , штрафовать ...Как же им это всё по душе !
Ирина Горячева
4 часа назад
«Сотрудники станции попросят такого пассажира отказаться от поездки и вызовут ему скорую помощь».

И эта скорая вместо того, что бы ехать к сердечнику, на инфаркт, инсульт, апендицит, тяжёлые травмы поедет отвозить человека с температурой...
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