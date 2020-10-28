История, которая могла бы случиться с кем угодно

Роман «Собиратель рая» рассказывает историю «барахольщика», коллекционера и продавца вещей с блошиных рынков. Евгений Чижов уверен, что эта история могла бы случиться с кем угодно: «Героиня, теряя память, ищет квартиру, в которой когда-то жила. [Речь о матери главного героя, у которой болезнь Альцгеймера] Это не зависит от того, в Москве происходят события или нет. Эти герои могли бы жить где угодно».

«Старики-торговцы которые торгуют на блошином рынке артефактами своей уже почти прошедшей жизни. Но это артефакты для других, для них же свидетельства жизни, — считает поэт и прозаик Михаил Квадратов. — На блошином рынке происходит эстафета — передача материальных свидетельств жизни. Свидетельств того, что делает время с каждым человеком. Вот, не успел сказать, что любишь кого-то, а уже пролетели лет пятьдесят и умерли все участники любовной истории, которой и является каждая жизнь. Этот роман о взаимоотношениях матери и сына. О любви. О любви в условиях надвигающейся смерти и забвения. Про отношения людей, когда всё быстротечно, а любая жизнь быстротечна всегда».

«Иногда у нас появляется странное чувство: любовь к временам, в которых мы никогда не жили, но чувствуем ностальгию, невероятную и ничем не оправданную. Может быть это тяга к какому-то пра-знанию человека, где все имеют какое-то общее начало», — сказал по поводу романа писатель Евгений Водолазкин.