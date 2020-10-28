Писатель из Зеленограда Евгений Чижов получил литературную премию за роман «Собиратель рая». О чем эта книга и почему ее стоит прочесть 28.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Роман зеленоградского писателя Евгения Чижова «Собиратель рая» стал лауреатом премии «Ясная поляна» в номинации «Современная русская проза».

Номинация «Современная русская проза», как она описана на сайте премии, «отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые важно прочитать именно сейчас, так как они определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня».

История, которая могла бы случиться с кем угодно

Роман «Собиратель рая» рассказывает историю «барахольщика», коллекционера и продавца вещей с блошиных рынков. Евгений Чижов уверен, что эта история могла бы случиться с кем угодно: «Героиня, теряя память, ищет квартиру, в которой когда-то жила. [Речь о матери главного героя, у которой болезнь Альцгеймера] Это не зависит от того, в Москве происходят события или нет. Эти герои могли бы жить где угодно».

«Старики-торговцы которые торгуют на блошином рынке артефактами своей уже почти прошедшей жизни. Но это артефакты для других, для них же свидетельства жизни, — считает поэт и прозаик Михаил Квадратов. — На блошином рынке происходит эстафета — передача материальных свидетельств жизни. Свидетельств того, что делает время с каждым человеком. Вот, не успел сказать, что любишь кого-то, а уже пролетели лет пятьдесят и умерли все участники любовной истории, которой и является каждая жизнь. Этот роман о взаимоотношениях матери и сына. О любви. О любви в условиях надвигающейся смерти и забвения. Про отношения людей, когда всё быстротечно, а любая жизнь быстротечна всегда».

«Иногда у нас появляется странное чувство: любовь к временам, в которых мы никогда не жили, но чувствуем ностальгию, невероятную и ничем не оправданную. Может быть это тяга к какому-то пра-знанию человека, где все имеют какое-то общее начало», — сказал по поводу романа писатель Евгений Водолазкин.

Спокойно и удобно работать

Евгению Чижову 53 года. Он родился в Москве, сейчас живет в Зеленограде. Выпускник юридического факультета МГУ. Занимается литературой с 1997 года.

Первый роман «Темное прошлое человека будущего» опубликован в 2000 году. Широкую известность писатель получил после публикации в 2013 году книги «Перевод с подстрочника». Она стала финалистом премий «Ясная Поляна» и «Большая книга», получила премию «Венец» Союза писателей Москвы. «Собиратель рая» — четвертый роман Чижова.

О жизни в Зеленограде Чижов говорит: «Здесь спокойно. Удобнее работать. Но я не чувствую, будто переехал в какую-то глухую деревню. Зеленоград — это часть Москвы, нормальный современный город».

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