Официальное открытие новой заправки состоится в понедельник, 19 октября, технически она открылась вечером в четверг и с того же дня заправляет клиентов. Это юбилейная пятидесятая станция ОРТК и вторая в Москве.

В основном автозаправочные станции ОРТК расположены в области, главный офис находится в Одинцово. У компании есть собственная нефтебаза, куда она поставляет топливо с нефтеперерабатывающих отечественных заводов Газпромнефти, Лукойла и Роснефти, рассказали «Зеленоград.ру» в администрации ОРТК. Компания существует на рынке более 25 лет.

На новой АЗС можно ознакомиться с паспортами качества топлива, которым заправляют, с указанием октанового числа, плотности, для дизтоплива уточнение — летнее или зимнее.

Дизельное топливо стоит 45,30 рубля за литр, АИ-92 — 42,30, 95-й — 46,30. Также есть АИ-95 ProFit по 47 рублей 30 копеек — это брендированное топливо собственной торговой марки, то есть изготовленное специально для ОРТК.

Кроме того, есть программа лояльности, подробнее с которой можно ознакомиться на сайте компании.

Точный адрес заправки: проезд 4807, дом 6, номер АЗС — 2117. Работает круглосуточно без выходных. При заправке остались KFC и магазин, в котором можно купить всё необходимое в дорогу.