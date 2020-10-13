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Преподаватель зеленоградского вуза Валерий Плис получил правительственную премию 13.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградский физик и преподаватель из МИЭТа Валерий Плис стал лауреатом премии правительства России в области образования. Правительственную награду ему с группой учёных из МФТИ присудили за региональную систему углублённой подготовки школьников естественно-научной и технической направленности.

Валерий Иванович работает в МИЭТе на кафедре общей физики почти сорок лет — с 1984 года, на следующий год он защитил кандидатскую диссертацию по теоретической и математической физике. С 1990-го Валерий Плис по совместительству доцент одноимённой кафедры в МФТИ, где сам когда-то учился. С 1985-го по 1998-й преподавал в физико-математической школе при зеленоградском вузе. В этот период, в 1997 году, он стал лауреатом соросовского гранта в сфере образования.

Его научная деятельность направлена на исследования по излучению и дифракции волн, физике магнитных и других явлений. Он опубликовал свыше 200 научных и методических работ. В методическом плане он занимается подготовкой задач для Всероссийских олимпиад школьников по физике, для студенческих физических олимпиад МФТИ и МИЭТа, для Всероссийской студенческой олимпиады по прикладным математике и физике, для международной олимпиады школьников «Туймаада».

С 1990 года ежегодно участвует в организации и проведении школьных физических олимпиад в Зеленограде. С 1998-го публикует методические статьи в журналах «Квант» и «Потенциал». С 2003-го ежегодно выходят его публикации заданий и решений для учащихся заочной физико-технической школы при МФТИ. С 2008 года учёный и педагог занимается подготовкой задач для физико-математической олимпиады «Физтех».

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Метки:
награда, люди, правительственная премия, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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Обсуждение
Юрий Комличенко
4 часа назад
Сердечно поздравляем Валерия Ивановича с заслуженной наградой! Хорошо он "погонял" по курсу Общей физики моего сына выпускника МИЭТа 1992 года Владислава Комличенко! Требовательный и квалифицированный преподаватель! Настоящий профессионал своего дела! Здоровья и дальнейших творческих успехов!
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