Хулиган измазал солидолом качели в 3-м микрорайоне. Будьте осторожны
Местный житель прислал в «Зеленоград.ру» фотографии острого металлического предмета, торчащего из каната на детской площадке у корпуса 1615. После сообщения редакции в префектуру площадку проверили и огородили.
В префектуре сообщили, что в канат был вкручен саморез. Вероятно, специально, чтобы дети поранились. Сейчас саморез достали из каната. «Зеленоград.ру» уточнит, будет ли управа инициировать поиск виновного.
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