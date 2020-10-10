Хулиган вкрутил саморез в канат на детской площадке в 16 микрорайоне 10.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Местный житель прислал в «Зеленоград.ру» фотографии острого металлического предмета, торчащего из каната на детской площадке у корпуса 1615. После сообщения редакции в префектуру площадку проверили и огородили.

В префектуре сообщили, что в канат был вкручен саморез. Вероятно, специально, чтобы дети поранились. Сейчас саморез достали из каната. «Зеленоград.ру» уточнит, будет ли управа инициировать поиск виновного.

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Метки:
микрорайон 16, хулиганство
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